Составь предложения с однородными подлежащими береза дуб

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Составь предложения с однородными подлежащими береза дуб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей роще растут дуб и береза. От яркого,весеннего солнца пробудились дуб и береза.
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