Нужно срочно сочинение на тему lt;lt;Будущее Крыма в составе Россииgt;gt;

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СочинениеБудущее Крыма в составе России Великий чилийский поэт Пабло Неруда назвал Крым орденом на груди планеты Земля. Не только его, но и многих людей очаровала красота этого края, который боги создали для себя, но затем подарили людям. Крым - удивительное место. Его восхитительная природа, бурная история, многонациональная культура — все вызывало восхищение у тех, кто здесь побывал.Итак, Крым, его прошлое и настоящее. Уроки истории в школе дают некоторое представление о Крымском полуострове. Но тема сочинения подтолкнула меня обратиться к новым источникам. Не только познавательным, а ещё и интересным для меня оказалось документальное исследование по истории Крыма автора Александра Андреева. Оказывается, что древняя истории Крымского полуострова полна неожиданных поворотов. Екатерина Великая назвала его «естественной жемчужиной Европы» из — за географического положения и уникальных природных условий. С античных времен он являлся перекрестком многих морских транзитных путей, соединявших различные государства, племена. История гласит, что здесь обитали разные народы, потомки которых живут до сих пор. В ХIХ век Крым вступил в новом качестве — аристократический курорт. Почти все побережье застраивалось дворцами имперской элиты. В свое время побережье интересовало и большевиков, и белое движение. А в 1954 году мнения жителей никто не спрашивал при передаче Крыма Украинской ССР. И вот новый виток истории - воссоединение полуострова с Россией. 16марта 2014 года был проведён референдум и принято решение о вхождении Крымской Автономной Республики и города Севастополя в состав Российской Федерации. Все знают, что Крым, находясь в составе Украины, переживал не лучшие времена в экономической сфере. Что же дает Крыму присоединение? Я считаю, что многое. Крымчане - это в основном русские люди, поэтому имеют право жить так, как живем мы в нашей стране: спокойно, уверенно, счастливо. На это будет направлено и повышение зарплаты, пенсий, и получение субсидий, и появление льгот. Народу не надо будет откладывать деньги на «черный день», потому что он просто не наступит, а появится уверенность в дне завтрашнем.Я думаю, что Крым может и будет в ближайшем будущем самостоятельно наполнять бюджет своей «страны» (да, именно «страны» - небольшой, но очень перспективной). Для этого будут увеличиваться инвестиции в легкую промышленность, в инновационные программы, в энергетику.Очень перспективна и туристическая сфера. Уверена, что через несколько лет Крым станет местом отдыха не только россиян, но и жителей ближнего и дальнего зарубежья. Все необходимое для этого есть: уникальная природа, целебный климат, великолепные ландшафты. Здесь, на относительно небольшой территории, собрано огромное количество достопримечательностей и памятников древних культур различных периодов. Одни названия чего стоят! «Мавританский» дворец князя М.Воронцова в Алупке, построенный английским архитектором Э.Блором в ХIХ веке, царский дворец в Ливадии архитектора Н.П.Краснова, Ласточкино гнездо на вершине скалы мыса Ай-Тадор! Есть что показать и чем гордиться! Возвращаются в российские границы важнейшие памятники истории России и символы русской культуры: древний Херсонес, в котором был крещён князь Владимир, город-герой Севастополь, с которым связана слава русского флота и многие величайшие страницы российской военной истории. Жизнь не стоит на месте, стремительно движется вперед, требует решения новых задач. Вот некоторые из них: развитие строительства, восстановление и модернизация производства. Это решительный шаг к поднятию экономики, появлению новых рабочих места. А значит, что у крымчат уверенность в свое будущее станет не призрачной, а реальной!Я люблю свою страну и горжусь тем, что живу в России – великой, могучей, непобедимой. Решение о возвращении Крыма в состав РФ считаю честным и справедливым. Мне близки слова одного из руководителей Севастополя: «Севастополь, весь Крым возвращаются домой, в лоно исконного Отечества». Разве надо объяснять, что это за счастье!