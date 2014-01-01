Нужно срочно сочинение на тему lt;lt;Будущее Крыма в составе Россииgt;gt;
Русский язык
Нужно срочно сочинение на тему lt;lt;Будущее Крыма в составе Россииgt;gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СочинениеБудущее Крыма в составе России Великий чилийский поэт Пабло Неруда назвал Крым орденом на груди планеты Земля. Не только его, но и многих людей очаровала красота этого края, который боги создали для себя, но затем подарили людям. Крым - удивительное место. Его восхитительная природа, бурная история, многонациональная культура — все вызывало восхищение у тех, кто здесь побывал.Итак, Крым, его прошлое и настоящее. Уроки истории в школе дают некоторое представление о Крымском полуострове. Но тема сочинения подтолкнула меня обратиться к новым источникам. Не только познавательным, а ещё и интересным для меня оказалось документальное исследование по истории Крыма автора Александра Андреева. Оказывается, что древняя истории Крымского полуострова полна неожиданных поворотов. Екатерина Великая назвала его «естественной жемчужиной Европы» из — за географического положения и уникальных природных условий. С античных времен он являлся перекрестком многих морских транзитных путей, соединявших различные государства, племена. История гласит, что здесь обитали разные народы, потомки которых живут до сих пор. В ХIХ век Крым вступил в новом качестве — аристократический курорт. Почти все побережье застраивалось дворцами имперской элиты. В свое время побережье интересовало и большевиков, и белое движение. А в 1954 году мнения жителей никто не спрашивал при передаче Крыма Украинской ССР. И вот новый виток истории - воссоединение полуострова с Россией. 16марта 2014 года был проведён референдум и принято решение о вхождении Крымской Автономной Республики и города Севастополя в состав Российской Федерации. Все знают, что Крым, находясь в составе Украины, переживал не лучшие времена в экономической сфере. Что же дает Крыму присоединение? Я считаю, что многое. Крымчане - это в основном русские люди, поэтому имеют право жить так, как живем мы в нашей стране: спокойно, уверенно, счастливо. На это будет направлено и повышение зарплаты, пенсий, и получение субсидий, и появление льгот. Народу не надо будет откладывать деньги на «черный день», потому что он просто не наступит, а появится уверенность в дне завтрашнем.Я думаю, что Крым может и будет в ближайшем будущем самостоятельно наполнять бюджет своей «страны» (да, именно «страны» - небольшой, но очень перспективной). Для этого будут увеличиваться инвестиции в легкую промышленность, в инновационные программы, в энергетику.Очень перспективна и туристическая сфера. Уверена, что через несколько лет Крым станет местом отдыха не только россиян, но и жителей ближнего и дальнего зарубежья. Все необходимое для этого есть: уникальная природа, целебный климат, великолепные ландшафты. Здесь, на относительно небольшой территории, собрано огромное количество достопримечательностей и памятников древних культур различных периодов. Одни названия чего стоят! «Мавританский» дворец князя М.Воронцова в Алупке, построенный английским архитектором Э.Блором в ХIХ веке, царский дворец в Ливадии архитектора Н.П.Краснова, Ласточкино гнездо на вершине скалы мыса Ай-Тадор! Есть что показать и чем гордиться! Возвращаются в российские границы важнейшие памятники истории России и символы русской культуры: древний Херсонес, в котором был крещён князь Владимир, город-герой Севастополь, с которым связана слава русского флота и многие величайшие страницы российской военной истории. Жизнь не стоит на месте, стремительно движется вперед, требует решения новых задач. Вот некоторые из них: развитие строительства, восстановление и модернизация производства. Это решительный шаг к поднятию экономики, появлению новых рабочих места. А значит, что у крымчат уверенность в свое будущее станет не призрачной, а реальной!Я люблю свою страну и горжусь тем, что живу в России – великой, могучей, непобедимой. Решение о возвращении Крыма в состав РФ считаю честным и справедливым. Мне близки слова одного из руководителей Севастополя: «Севастополь, весь Крым возвращаются домой, в лоно исконного Отечества». Разве надо объяснять, что это за счастье!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По плану метростроевцы должны были проложить 2.5 км тонелей. Они прроложили 3.2 км тонелей. На сколько процентов метростроевцы выполнели план и на ...
Алгебра
Ребята пожалуйста кто что может !!!!!!! 15 балов !!!! задание в интернете нет ... Учитель ??ам составлял .... Желательно с подробным решение !!!! Х...
Русский язык
Прочитай запись телефонного разговора. У меня зазвонил телефон. Я снял трубку. (1)- Кто это? - прокричал мне кто-то незнакомым голосом. - Зд...