По плану метростроевцы должны были проложить 2.5 км тонелей. Они прроложили 3.2 км тонелей. На сколько процентов метростроевцы выполнели план и на сколько процентов они перевыполнели план? решить с пусть х и пропорцыей

Математика

По плану метростроевцы должны были проложить 2.5 км тонелей. Они прроложили 3.2 км тонелей. На сколько процентов метростроевцы выполнели план и на сколько процентов они перевыполнели план? решить с пусть х и пропорцыей

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