По плану метростроевцы должны были проложить 2.5 км тонелей. Они прроложили 3.2 км тонелей. На сколько процентов метростроевцы выполнели план и на сколько процентов они перевыполнели план? решить с пусть х и пропорцыей
Математика
По плану метростроевцы должны были проложить 2.5 км тонелей. Они прроложили 3.2 км тонелей. На сколько процентов метростроевцы выполнели план и на сколько процентов они перевыполнели план? решить с пусть х и пропорцыей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 - 100%3,2 - хХ=3,2*100:2,5=128Выполнили на 128%, перевыполнили на 28%
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