Нужно ли людям милосердие и сострадание? Почему?

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Каждый из нас обладает рядом качеств, которые характеризуют нас, как человека. Кто-то более добрый, искренний, справедливый. Кто-то напротив, полон желчи, злобы и гнева. Но все мы люди. Правда, есть два понимания слова человек. Можно понимать слово «человек», как биологический вид, представитель отряда млекопитающих. Но так рассуждают учёные, которые видят род людской, как вид. На самом же деле, человек, если смотреть с позиции менее рациональной, и более чувственной, это существо, обладающее волей, разумом и высшими чувствами. Именно наши чувства делают нас людьми, создают наш моральный облик, характеризует нас как личность. И что бы соответствовать высокому званию «ЧЕЛОВЕК», нам надо иметь в себе такие качества, как милосердие и сострадание.Именно милосердие и сострадание к другому существу делает нас человечнее, в понимании морали. В этом уверены все учёные, писатели, поэты, духовенство и общественность. Но что такое милосердие, и как проявлять сострадание, об этом мало сказано. Давайте постараемся вместе разобраться, что же на самом деле делает нас человечнее и какова роль в этом милосердия и сострадания.Милосердие напрямую связанно с понятием сострадание. Милосердие – это готовность человека оказать помощь кому-либо из сострадания, проявлять доброту, заботу, высшие эмоции (даже любовь) к какому-либо существу, не обязательно даже человеческому и при этом, не просить ничего взамен. Сострадание же, в свою очередь, это сочувствие чужому страданию, участие, возбуждаемое горем, несчастьем другого существа. Сострадание сродни гуманности, жалости. Согласитесь, действительно хорошие качества личности, которые должны быть у представителей человечества. Быть человечнее, значит быть милосердным, проявлять сострадание, видеть боль другого существа, и помочь ему, а не стоять на месте. Быть человечнее, значит быть неравнодушным, иметь душу и сердце. Быть человечнее, значит оказывать помощь нуждающимся, и при этом не просить ничего взамен. Вот что значит быть человечнее.