Современные подводные лодки опускаются на глубину до 400 метров Вычислите давлени?? в морской воде на этой глубене

Физика

Современные подводные лодки опускаются на глубину до 400 метров Вычислите давлени?? в морской воде на этой глубене

Автор: Гость