Современные подводные лодки опускаются на глубину до 400 метров Вычислите давлени?? в морской воде на этой глубене

Физика
Современные подводные лодки опускаются на глубину до 400 метров Вычислите давлени?? в морской воде на этой глубене
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=ρ *g*h= 1020 кг/м3 * 10 н/кг * 400 м = 4080000 Па = 4080 КПа
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