Сколько граммов этана необходимо взять для получения 36 граммов сажи?
Химия
Сколько граммов этана необходимо взять для получения 36 граммов сажи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2С2H6 + 3O2 = 4C + 6H2O n(C2H6) =m/M=36г / 30г/моль=1,2моль n(C)=n(C2H6) /2 * 4=1.2 моль /2 * 4=2,4моль m(C) = n*M=2.4моль *12г/моль=28,8г
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