Пейзаж нарисовал Олег!! Костя сказал - что пейзаж нарисовал Олег, а Лена сказала - ч??о это не я.
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Пейзаж нарисовал Олег!! Костя сказал - что пейзаж нарисовал Олег, а Лена сказала - ч??о это не я.
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А...какой вопрос та?
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