Сочинение мой родной город костанай

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Город Казахстана - Костанай. Города Казахстана Город Костанай основан русскими и украинскими переселенцами на левом берегу реки Тобол в 1879 году как торговой пункт, где на ежегодных ярмарках крестьяне и кочевой люд обменивались товарами: хлебом, продуктами животноводства. Поселения обрастали мелкими заводами с паровыми мельницами, вокруг вырастали кожевенные заводы. В 1913 году веткой Костанай-Троицк город был связан с железной дорогой, что ещё более усилило его роль торгового города. В Костанае протекала деятельность великого казахского просветителя и педагога Ибрая Алтынсарина (1841-1889 гг.), создавшего сеть школ для казахов. Ибрай Алтынсарин известен как автор учебников для казахских школ. Он перевел на казахский язык басни И. Крылова, рассказы Л. Толстого. Ибрай Алтынбаев считается одним из основоположников национальной казахской литературы. И в XX веке жители Костанайской области прославили свою землю. Имя героя Великой Отечественной войны И. Павлова, оборонявшего город Сталинград, останется навсегда в памяти жителей республики. Особую роль в развитии региона занимает открытие железно-рудного месторождения. Оно названо Костанайским, содержание железа в нем составляет 55-60%. Современный Костанай - культурный центр, с театрами, с филармонией, с дворцами культуры и библиотеками. Для туриста Костанай интересен своими окрестными лесами, где можно погулять, собирая ягоды, грибы, а зимой с удовольствием покататься на лыжах.