Помогите пожалуйста! 1.Дугообразный магнит поднесите к листу картона. Магнит не притянет его. Затем положите картон на мелкие гвозди и снова поднесите магнит. Лист картона поднимется, а за ним и гвозди. Объясните явление. 2.П...
Физика
Помогите пожалуйста! 1.Дугообразный магнит поднесите к листу картона. Магнит не притянет его. Затем положите картон на мелкие гвозди и снова поднесите магнит. Лист картона поднимется, а за ним и гвозди. Объясните явление. 2.Положите дугообразный магнит на край стола. Тонкую иглу с ниткой положите на один из полюсов магнита. Затем осторожно потяните иглу за нить, пока игла не соскочит с полюса магнита. Игла зависает в воздухе. Объясните явление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Магнит обладает магнитным полем, которое может проходить сквозь объекты, тем самым, притягивая через картон гвозди магнит обладает достаточной силой притяжения, для того чтобы поднять так же картон. 2) Скорее всего это связано тем, что игла притягивается и к положительному, и к отрицательному полюсу, т.к полюса обладают магнитным полем, игла остается в этом поле, и пытается "вернуться" к магниту P.S.: По поводу 2 не уверен
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