Прочитай слова. сказка,грустный,
Русский язык
Прочитай слова. сказка,грустный,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Проверяемые безуд. в корне слова: крикливый(крик), лесной(лес). 2) Проверяемые парные по звонкости-глухости: сказка(сказание), мягкий(мягенький). 3) Непроизносимые согласные: грустный, солнце
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На участке площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые.1/5час??ей всей площади отвели под фруктовые деревья .На оставшейся ...
Математика
Физика
!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Объясните, почему направление тока, обусловленное движением сво??одных электронов, совладает с направлением тока, обусловленн...
Русский язык