На участке площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые.1/5час??ей всей площади отвели под фруктовые деревья .На оставшейся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?

Математика

На участке площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые.1/5час??ей всей площади отвели под фруктовые деревья .На оставшейся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?

Автор: Гость