На участке площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые.1/5час??ей всей площади отвели под фруктовые деревья .На оставшейся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?

Математика
На участке площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые.1/5час??ей всей площади отвели под фруктовые деревья .На оставшейся части поровну посадили овощи и зерновые. Какую площадь заняли зерновые?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
182530÷5=36506 (1/5)под фрукты 36506×2=73012 (2/5) под зерновые и овощи ответ 73012 м2 под зерновые
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