!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Объясните, почему направление тока, обусловленное движением сво??одных электронов, совладает с направлением тока, обусловленного движением дырок, хотя электроны и дырки движутся в противоположных направлениях.

Физика
!!!ДАЮ 99 БАЛЛОВ!!! Объясните, почему направление тока, обусловленное движением сво??одных электронов, совладает с направлением тока, обусловленного движением дырок, хотя электроны и дырки движутся в противоположных направлениях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что за направление тока принимают направление в котором двигаются положительные заряды ( дыркам приписывается положительный заряд) так получилось потому что были сформулированы многие правила с учетом движения положительных зарядов хотя в проводниках ( в металлах реально двигаются электроны)
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