Верно ли 1lt;6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,8lt;2

Математика
Верно ли 1lt;6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,8lt;2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1<6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,8<2 ? Вычислим 6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,8 1)0,36*4,2= 1,512 2) 1,512+ 0,028=1,54 3)6,93:1,54=4,5 4)4,5-3,8=0,7 1<0,7<2 это неверное неравенство
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