Отрезок ав не пересекает плоскость альфа, точка С середина отрезка ав. через точки а, в,с проведены параллельные прямые, пересекающие альфа в точках а1, в1, с1. найти аа 1, если вв 1=27см, сс 1=16СМ
Математика
Отрезок ав не пересекает плоскость альфа, точка С середина отрезка ав. через точки а, в,с проведены параллельные прямые, пересекающие альфа в точках а1, в1, с1. найти аа 1, если вв 1=27см, сс 1=16СМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. проведены параллельные прямые у нас получается фигура АВВ1А1 это трапеция, где средняя линия это СС1. АА1 и ВВ1 это основания трапеции т.к. средн. линия равна СС1= (АА1+ВВ1)/2 из этой формулы выводим АА!=2СС1-ВВ1=16*2-27=32-27=5 ответ АА1=5
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