Купили 3 грозди бананов. в первой грозди 7 бананов, во второй - 6 бананов. Во второй г??озди бананов в 2 раза больше, чем в третьей. Сколько штук бананов купили?
Математика
Купили 3 грозди бананов. в первой грозди 7 бананов, во второй - 6 бананов. Во второй г??озди бананов в 2 раза больше, чем в третьей. Сколько штук бананов купили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7 2) 6 3) вторую гроздь делим на два=3 и тго 7+6+3=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольного параллелипипеда равна а см, ширина b см и высота с см. Найдите объём, площадь поверхности и сумму длин всех рёбер этого паралл...
Литература
Русский язык
Математика
На участке площадью 182530 квадратных метров посадили фрукты, овощи и зерновые.1/5час??ей всей площади отвели под фруктовые деревья .На оставшейся ...
Математика