Купили 3 грозди бананов. в первой грозди 7 бананов, во второй - 6 бананов. Во второй г??озди бананов в 2 раза больше, чем в третьей. Сколько штук бананов купили?

Математика

Купили 3 грозди бананов. в первой грозди 7 бананов, во второй - 6 бананов. Во второй г??озди бананов в 2 раза больше, чем в третьей. Сколько штук бананов купили?

Автор: Гость