3 тапсырма прошу помогите мне срочно казахский ведет директор если не сделаю вызо??ет родителей
Қазақ тiлi
3 тапсырма прошу помогите мне срочно казахский ведет директор если не сделаю вызо??ет родителей
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Гость:
Пельмеп мескер тумала
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