3 тапсырма прошу помогите мне срочно казахский ведет директор если не сделаю вызо??ет родителей

Қазақ тiлi

3 тапсырма прошу помогите мне срочно казахский ведет директор если не сделаю вызо??ет родителей

Автор: Гость