A^2 + b^2 больше либо равно 2ab доказать неравенство
Алгебра
A^2 + b^2 больше либо равно 2ab доказать неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
■ - знак сравнения, типо мы не знаем пока больше оно или меньше или равно Доказательство: a^2+b^2 ■ 2ab a^2+b^2-2ab ■ 0 (a-b)^2 ■ 0 (a-b)^2 >=0 (т.к. корень всегда больше или равен 0) следовательно a^2+b^2>=2ab
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