Какое лакамство имеет Азиатские корни А)Халва Б)Попкорн В)Марципан Г)Пломбир Д)Макадамия
Биология
Какое лакамство имеет Азиатские корни А)Халва Б)Попкорн В)Марципан Г)Пломбир Д)Макадамия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, А халва- традиционная восточная сладость
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