В чем опасность массовых нарушений прав человека?
Право
В чем опасность массовых нарушений прав человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Унижение личности в глазах его соотечественников (друзей, родных), а также несение ответственности за свои поступки. На самом деле унижение человека прежде всего является переступление через право и мораль.Человек сам должен осознать что он поступает неверно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? звОнит, квартАлы, красивЕе, сливОчный
Русский язык
11.Укажите части речи: Совершив, иной, который, напротив, кто, пятая, ничего, готов, ??ипуч, негодовал, неряшлив, поющий, наши. 12.Определи сре...