Почтальон принес 27 газет и 9 журналов на сколько больше газет чем журналов во ск??лько раз больше газет чем журналов помагите пожалуйста

Математика
Почтальон принес 27 газет и 9 журналов на сколько больше газет чем журналов во ск??лько раз больше газет чем журналов помагите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на сколько больше газет чем журналов ? 27 - 9 = 18 ( газет ) На 18 газет больше чем журналов 2) во сколько больше газет чем журналов? 27 : 9 = 3 ( раза ) В 3 раза больше
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