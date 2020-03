Решите пожалуйста задачу, №4

Гость: Гость:

Дано t1=90 C m1=3.5 кг с=4200 Дж/кгград t2=10 C T=20 C m1-? Q1=Q2 Q1- остывание горячей воды до 20 С Q1=m1c(90-20) Q1=m1*4200*70=194000m1 Q2- нагревание холодной до 20 С Q2=3.5*4200*10=147000 Дж 14,7*10^4/19,4*10^4=m1 m1=0.75 кг