Решите пожалуйста задачу, №4

Физика
Решите пожалуйста задачу, №4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t1=90 C m1=3.5 кг с=4200 Дж/кгград t2=10 C T=20 C m1-? Q1=Q2   Q1- остывание горячей воды до 20 С Q1=m1c(90-20) Q1=m1*4200*70=194000m1 Q2- нагревание холодной до  20 С Q2=3.5*4200*10=147000 Дж 14,7*10^4/19,4*10^4=m1  m1=0.75 кг
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