Решите пожалуйста задачу по физике
Физика
Решите пожалуйста задачу по физике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано r=1м р1=8900 кг/м³ р2=7800 кг/м³ G=6.67*10^(-11) Н*м²/кг² R=3 м F-? F=G*m1*m2/R² m1=p1*4πr³/3=8900*4*3.14*1/3=37 261.3 кг m2=p2*4πr³/3=7900*4*3.14*1/3=33 074.7 кг F=6.67*10(-11)*37261.3*33074.7/9=0.009 H
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