Решите пожалуйста задание.
Алгебра
Решите пожалуйста задание.
Ответ(ы) на вопрос:
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Формула: (a-b)(a+b)=a²-b² 1) (y-3)(y+3)=y²-3²=y²-9 2) (2x-3y)(2x+3y)=(2x)²-(3y)²=4x²-9y² 3) 68*72=(70-2)(70+2)=70²-2²=4900-4=4896 4) 2(a-5)(a+5)=2(a²-5²)=2(a²-25)=2a²-50 5) (a-3)(a+3)(a²+9)=(a²-3²)(a²+9)=(a²-9)(a²+9)=(a²)²-9²=a⁴-81
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