РЕШИТЕ ПРОПОРЦИИ а)6/7=36/x б)13/35=x/44 УМОЛЯЮ☝♥✔
Математика
РЕШИТЕ ПРОПОРЦИИ а)6/7=36/x б)13/35=x/44 УМОЛЯЮ☝♥✔
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6 36 -- = --- 7 х 36*7 252 x= ------ = ----- = 45 6 6 б) 13 x --- = ---- 35 44 44*13 572 12 x= -------- = ------ = 16---- 35 35 35
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