РЕШИТЕ ПРОПОРЦИИ а)6/7=36/x б)13/35=x/44 УМОЛЯЮ☝♥✔

Математика
РЕШИТЕ ПРОПОРЦИИ а)6/7=36/x б)13/35=x/44 УМОЛЯЮ☝♥✔
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 6    36     -- = ---     7     х      36*7    252 x= ------ = ----- = 45        6         6 б) 13      x      --- = ----      35    44      44*13     572         12 x= -------- = ------ = 16----         35        35          35
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