Решите пж очень надо надо найти все углы

Геометрия
Решите пж очень надо надо найти все углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение : Так как РТ||NS ( по свойству параллелограмма ) то РF является секущей двух параллельных прямых . А по свойству накрест лежащих углов получаем что угол FPT = 90 ° следовательно угол EPT = 20 ° . Угол PTS = 180-20-90 . угол PTS = 70° . Так как угол PTS = PNS ( по свойству параллелограмма ) то PNS =70° . Угол NPF = 180-70-90 следовательно угол NPF = 20° . угол NPT=20+20+70 угол NPT = 110° . угол NPT = углу NST ( по свойству параллелограмма ) тогда угол NST = 110° .
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