РЕШИТЕ ПЖ , СРОЧНО ОПИШИТЕ ПОДРОБНО номер 1 вычислите : а) 4,3+7,9-2,3+2,1 б)5/6×0,04-5/6×1,04 но??ер 2 решите уравнение : а) 3х-2=0 б) 7х+1,5=10х-3 номер 3 Дан луч с концом в точке 7. Закончите обазночение , аналитическую и ге...
Алгебра
РЕШИТЕ ПЖ , СРОЧНО ОПИШИТЕ ПОДРОБНО номер 1 вычислите : а) 4,3+7,9-2,3+2,1 б)5/6×0,04-5/6×1,04 но??ер 2 решите уравнение : а) 3х-2=0 б) 7х+1,5=10х-3 номер 3 Дан луч с концом в точке 7. Закончите обазночение , аналитическую и геометрическую модель данного числового промежутка . Сколько натуральных чисел принадлежит этому промежутку ? номер 4 Упрастите выражение и найдите его значение 3(5-4а)-(12а-7) при а=0,5 номер 5 В трёх ящиках находится 39 кг ягод. В первом ящике в 1,5 раза больше ягод, чем во втором , а втором на 4 кг меньше , чем в третьем . Сколько килограммов ягод в первом ящике ? Тому кто это всё сделает , просто будет ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1а)=2+10=12; б)=5,6×(0,04-1,04)=5,6×(-1)=-5,6; #2а)3х=2; х=0,7;б)3х=4,5;х=1,5; #4 15-12а-12а+7=22-24а; 22-24×0,5=22-12=10 #5 1ый ящик - (1,5х-6); 2ой - (х-4); 3ий - х 1,5х-6+х-4+х=39 3,5х-10=39 3,5х=49 х=49÷3,5 х=14; 1ый ящик - 1,5×14-6=21-6=15 #3 извини не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
История
Кошки почитались египтянами как священные животные. если бы не Они то всему насел??нию Египта угрожал бы голод .Подумайте почему?кем становились вы...