РЕШИТЕ ПЖ , СРОЧНО ОПИШИТЕ ПОДРОБНО номер 1 вычислите : а) 4,3+7,9-2,3+2,1 б)5/6×0,04-5/6×1,04 но??ер 2 решите уравнение : а) 3х-2=0 б) 7х+1,5=10х-3 номер 3 Дан луч с концом в точке 7. Закончите обазночение , аналитическую и ге...

Алгебра

РЕШИТЕ ПЖ , СРОЧНО ОПИШИТЕ ПОДРОБНО номер 1 вычислите : а) 4,3+7,9-2,3+2,1 б)5/6×0,04-5/6×1,04 но??ер 2 решите уравнение : а) 3х-2=0 б) 7х+1,5=10х-3 номер 3 Дан луч с концом в точке 7. Закончите обазночение , аналитическую и геометрическую модель данного числового промежутка . Сколько натуральных чисел принадлежит этому промежутку ? номер 4 Упрастите выражение и найдите его значение 3(5-4а)-(12а-7) при а=0,5 номер 5 В трёх ящиках находится 39 кг ягод. В первом ящике в 1,5 раза больше ягод, чем во втором , а втором на 4 кг меньше , чем в третьем . Сколько килограммов ягод в первом ящике ? Тому кто это всё сделает , просто будет ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО)

Автор: Гость