РЕШИТЕ ПЖ , СРОЧНО ОПИШИТЕ ПОДРОБНО номер 1 вычислите : а) 4,3+7,9-2,3+2,1 б)5/6×0,04-5/6×1,04 но??ер 2 решите уравнение : а) 3х-2=0 б) 7х+1,5=10х-3 номер 3 Дан луч с концом в точке 7. Закончите обазночение , аналитическую и ге...

Алгебра
РЕШИТЕ ПЖ , СРОЧНО ОПИШИТЕ ПОДРОБНО номер 1 вычислите : а) 4,3+7,9-2,3+2,1 б)5/6×0,04-5/6×1,04 но??ер 2 решите уравнение : а) 3х-2=0 б) 7х+1,5=10х-3 номер 3 Дан луч с концом в точке 7. Закончите обазночение , аналитическую и геометрическую модель данного числового промежутка . Сколько натуральных чисел принадлежит этому промежутку ? номер 4 Упрастите выражение и найдите его значение 3(5-4а)-(12а-7) при а=0,5 номер 5 В трёх ящиках находится 39 кг ягод. В первом ящике в 1,5 раза больше ягод, чем во втором , а втором на 4 кг меньше , чем в третьем . Сколько килограммов ягод в первом ящике ? Тому кто это всё сделает , просто будет ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1а)=2+10=12; б)=5,6×(0,04-1,04)=5,6×(-1)=-5,6; #2а)3х=2; х=0,7;б)3х=4,5;х=1,5; #4 15-12а-12а+7=22-24а; 22-24×0,5=22-12=10 #5 1ый ящик - (1,5х-6); 2ой - (х-4); 3ий - х 1,5х-6+х-4+х=39 3,5х-10=39 3,5х=49 х=49÷3,5 х=14; 1ый ящик - 1,5×14-6=21-6=15 #3 извини не знаю
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