.Решите систему пожалуйста:
Алгебра
.Решите систему пожалуйста:
Ответ(ы):
Гость:
Из второго уравнения получаем x=6-y (подставим в первое уравнение) (6-y)y=9 6y-y^2=9 y^2-6y+9=0 D=36-36=0 y=6/2=3 x=3
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