РЕШИТЕ СРОЧНО ДАЮ 50 БАЛЛОВ, 1. Решите по действиям: 56,31-24,246-(3,87+1,03)=? 100-(75+0,86+19,34)=? 2.Переведите: а) в целое: 3,062; 4,134; 6,455. б)в десятые:14,25. в)в единицы: 247,54; 376,37. 3.скорость против тече...
Математика
РЕШИТЕ СРОЧНО ДАЮ 50 БАЛЛОВ, 1. Решите по действиям: 56,31-24,246-(3,87+1,03)=? 100-(75+0,86+19,34)=? 2.Переведите: а) в целое: 3,062; 4,134; 6,455. б)в десятые:14,25. в)в единицы: 247,54; 376,37. 3.скорость против течения у теплохода 11, 3 км\ч, а скорость самого течения 3,9 км\ч. Найдите собственную скорость теплохода и скорость по течению.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)3.87+1.03=4.9 2)56.31-24.246=32.064 3)32.064-4.9=27.164 2. а) б) в) 3. 11.3+3.9=15.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из куста материи длиной 40 м 5 дм сшили несколько костюмов на один костюм нужно 4 м 5 ??м материи сколько костюмов можно сшить из куска ткани
Английский язык
Помогите перевести сочинение на английский на тему ДРУЖБА: Дружба- это сильное,кр??пкое, иногда нерушимое чувство,проверенное испытаниям и временем...
Русский язык
1. В каждом предложении отметьте предлоги. Подпишите, производными и ли непроизводными они являются. 1) Я поднялся по лестнице и очутился внутри...