РЕШИТЕ СРОЧНО ДАЮ 50 БАЛЛОВ, 1. Решите по действиям: 56,31-24,246-(3,87+1,03)=? 100-(75+0,86+19,34)=? 2.Переведите: а) в целое: 3,062; 4,134; 6,455. б)в десятые:14,25. в)в единицы: 247,54; 376,37. 3.скорость против тече...

Математика

РЕШИТЕ СРОЧНО ДАЮ 50 БАЛЛОВ, 1. Решите по действиям: 56,31-24,246-(3,87+1,03)=? 100-(75+0,86+19,34)=? 2.Переведите: а) в целое: 3,062; 4,134; 6,455. б)в десятые:14,25. в)в единицы: 247,54; 376,37. 3.скорость против течения у теплохода 11, 3 км\ч, а скорость самого течения 3,9 км\ч. Найдите собственную скорость теплохода и скорость по течению.

Автор: Гость