Решите умоляю , очень срочно ...желательно со всем объяснением и росписями .Спасибо
Алгебра
Решите умоляю , очень срочно ...желательно со всем объяснением и росписями .Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)q=-2 2)x=-8 3)y=49 4)x=-2 5)x=-2 6)m=-8
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