ВЫПИШИТЕ ИЗ ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЕМЫ,МЕТАФОРЫ. Январь − месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг ночью зашепчутся, зашепчутся деревья − что-то творится в лесу. К утру станет видно: пришла настоящая ...

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ВЫПИШИТЕ ИЗ ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРИЕМЫ,МЕТАФОРЫ. Январь − месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг ночью зашепчутся, зашепчутся деревья − что-то творится в лесу. К утру станет видно: пришла настоящая зима! Лес утонул в дремучих сугробах. Под холодным сводом неба, покорно склонив тяжёлые головы, застыли скорбные белые деревья. Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные существа. Они расселись по пням и сучкам, вскарабкались на ёлки и сосны странные белые фигурки, неподвижные, незнакомые, но на что-то очень похожие... Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там, на пеньке, сидит не то белочка, не то зайчик. Сложил он белые лапки на белое пузечко, молчит и смотрит на белый лес. На камне у речки белая Алёнушка: склонила голову на плечо, подпёрла белой ладошкой белую щёчку. Обласкало солнце пригорюнившуюся Алёнушку, и с мохнатых хвойных ресниц её закапали слёзы...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зашепчутся,утонул, холодным сводом,склонив тяжелые головы, застыли скорбно,белые лапки,обласкало солнце,мохнатые хвойные.
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