Найдите значения выражения вынося за скобки общий множетель 83*17+27*17 98*15-48*15
Математика
Найдите значения выражения вынося за скобки общий множетель 83*17+27*17 98*15-48*15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
83*17+27*17 17*(83+27)=17*110=1870 98*15-48*15 15*(98-48)=15*50=750
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