Придумайте небольшой рассказ,правильно употребляя в нём данный фразеологизм. окунуться в работу

Русский язык
Придумайте небольшой рассказ,правильно употребляя в нём данный фразеологизм. окунуться в работу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИШЛА В КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ. МНЕ ПОКАЗАЛИ КАК ДЕЛАТЬ СЛАДОСТИ. МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ . Я БЫ РАБОТАЛА И РАБОТАЛА. МЕНЯ БЫЛО НЕ ВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬ ОТ РАБОТЫ.(ну что-то того)
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