Придумайте небольшой рассказ,правильно употребляя в нём данный фразеологизм. окунуться в работу

Гость: Гость:

Я ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИШЛА В КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ. МНЕ ПОКАЗАЛИ КАК ДЕЛАТЬ СЛАДОСТИ. МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ . Я БЫ РАБОТАЛА И РАБОТАЛА. МЕНЯ БЫЛО НЕ ВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬ ОТ РАБОТЫ.(ну что-то того)