6 35:18 25 решение дроби
Математика
6 35:18 25 решение дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты имел ввиду 6/35: на 18/25 то Чтобы разделить дробь на дробь замени деление на умножение и переверни вторую дробь. будет 6/35*25/18 а тут сокращается и будет 5/21
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