Автомобіль масою m починає гальмувати зі швидкістю V1 і через якийсь час його швидкість стала дорівнювати V2 . Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці ? V1=60 м/с , V2=35 м/с , M=1400 кг.
Физика
Автомобіль масою m починає гальмувати зі швидкістю V1 і через якийсь час його швидкість стала дорівнювати V2 . Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці ? V1=60 м/с , V2=35 м/с , M=1400 кг.
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Гость:
Робота 1662500 Дж см. прикріплені файли. Excel таблиця жива. Можна розрахувати інші дані.
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