Автомобіль масою m починає гальмувати зі швидкістю V1 і через якийсь час його швидкість стала дорівнювати V2 . Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці ? V1=60 м/с , V2=35 м/с , M=1400 кг.

Физика

Автомобіль масою m починає гальмувати зі швидкістю V1 і через якийсь час його швидкість стала дорівнювати V2 . Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці ? V1=60 м/с , V2=35 м/с , M=1400 кг.

Автор: Гость