Помогите,пожалуйста,написать программу в Паскале через циклы while и repeat. Номер 4.

Информатика
Помогите,пожалуйста,написать программу в Паскале через циклы while и repeat. Номер 4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) const eps=0.5e-6; var x,xn,a0,a1:real; begin readln(x,a0); xn:=1; while abs(a0-a1)>=eps do  begin  a0:=a1;  xn:=x*xn;  a1:=sin(1+a0*a0*a0)/xn;  end; writeln(a1); end. 2) const eps=0.5e-6; var x,xn,a0,a1:real; begin readln(x,a0); xn:=1; repeat  a0:=a1;  xn:=x*xn;  a1:=sin(1+a0*a0*a0)/xn; until abs(a0-a1)<eps; writeln(a1); end. Пример: 1.2 0.9 2.41185904021433E-006
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