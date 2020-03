Помогите,пожалуйста,написать программу в Паскале через циклы while и repeat. Номер 4.

Гость: Гость:

1) const eps=0.5e-6; var x,xn,a0,a1:real; begin readln(x,a0); xn:=1; while abs(a0-a1)>=eps do begin a0:=a1; xn:=x*xn; a1:=sin(1+a0*a0*a0)/xn; end; writeln(a1); end. 2) const eps=0.5e-6; var x,xn,a0,a1:real; begin readln(x,a0); xn:=1; repeat a0:=a1; xn:=x*xn; a1:=sin(1+a0*a0*a0)/xn; until abs(a0-a1)<eps; writeln(a1); end. Пример: 1.2 0.9 2.41185904021433E-006