Срочно!!!!!УМОЛЯЮ !!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!! 1.просто вещ-во с наиболее ярко выраженными металлическими св-вами: А.магний Б.алюминий В.барий Г.бериллий 2.Определите вид хим., связи в чугуне: А.ионная Б.ковалентная полярна...
Химия
Срочно!!!!!УМОЛЯЮ !!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!! 1.просто вещ-во с наиболее ярко выраженными металлическими св-вами: А.магний Б.алюминий В.барий Г.бериллий 2.Определите вид хим., связи в чугуне: А.ионная Б.ковалентная полярная В.ковалентная неполярная Г.металлическая 3.Ковалентная неполярная связь имеется в вещ-ве, формула которого: А.N(2) Б.H(2)S В.NaClO(4) Г.H(2)O(2) Господи хоть на что то ответьте , умоляю!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В 2. А 3. А \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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