В треугольнике ABC со сторонами 15, 15, 24

Гость: Гость:

Треугольник равнобедренный точка пересечения медиан делит каждую сторону в отношении 2:1 формула нахождения медианы через стороны: Ма=1/2√(2в^2+2с^2-а^2) медианы к двум сторонам равны Ма=Мс=1/2√(2*24^2+2*15^2-15^2)=18.6 Мв=1/2√(2*15^2+2*15^2-24^2)=9 расстояние от точки пересечения медиан Ма и Мс до АВ и АС=18.6/3=6.2..до стороны ВС=9/3=3