Сидел на скамейке, подъехал к речке, гулял с собакой, вспомнил о внучке, достал из коробки, варенье из вишни, цветы на черемухе, парит над степью, шли по тропинке, растут на полянке, копали лопатой, посадили осину, кормили каше...

Гость: Гость:

Сидел (на чем?) на скамейке - Предложный падеж (П.п.) Подъехал (к чему?) к речке - Дательный падеж (Д.д.) Гулял (с кем?) с собакой - Творительный падеж (Т.п.) Вспомнил ( о ком?) о внучке - Предложный падеж (П.п.) Достал (из чего?) из коробки - Родительный падеж (Р.п.) Варенье (из чего?)из вишни - Родительный падеж (Р.п.) Цветы (на чем?) на черемухе - Предложный падеж (П.п.) Парит (над чем?) над степью - Творительный падеж (т.п.) Шли (по чему?) по тропинке - Дательный падеж (Д.п.) Растут (на чем?) на полянке - Предложный падеж (П.п.) Копали (чем?) лопатой - Творительный падеж (Т.п.) Посадили (что?) осину - Винительный падеж (В.п.) Кормили (чем?) кашей - Творительный падеж (Т.п.) Мечтал (о ком?) о рыбке - Предложный падеж (П.п.)