Напишите 3 примера домашних хищных животных.
Окружающий мир
Напишите 3 примера домашних хищных животных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака она в основном питается мясом - это 1 пример. Кот он питается мышами или каким-нибудь мясом как и собака - это 2 пример. Змея ну она домашнее животное он оно вроди щитается млекопитающим есле хочешь напише - это 3 вид хищных животных.
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