Напишите 3 примера домашних хищных животных.

Гость: Гость:

Собака она в основном питается мясом - это 1 пример. Кот он питается мышами или каким-нибудь мясом как и собака - это 2 пример. Змея ну она домашнее животное он оно вроди щитается млекопитающим есле хочешь напише - это 3 вид хищных животных.