За 18 сек колесо автомобиля сделало 24 оборота.Определите период вращения точкт на ??ваде колеса
Физика
За 18 сек колесо автомобиля сделало 24 оборота.Определите период вращения точкт на ??ваде колеса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даноt=18 c n=24 обT=?============T=t/n=18/24=0.75 c==========================
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