За 18 сек колесо автомобиля сделало 24 оборота.Определите период вращения точкт на ??ваде колеса

Физика
За 18 сек колесо автомобиля сделало 24 оборота.Определите период вращения точкт на ??ваде колеса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даноt=18 c   n=24 обT=?============T=t/n=18/24=0.75 c==========================

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