Смысл высказывания "свободно мыслят между женщинами только ур*ды."Из произведения "отцы и дети"

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"Свободно мыслят между женщин только ур*ды", — считает Базаров. В тоталитарном государстве замечательный герой Тургенева сделал бы карьеру Благодетеля из романа Замятина. Личность отменяется, поэтому все — "Мы". Любовь отменяется, всем выдаются билеты на "физиологические отношения". Свобода мысли тоже ни к чему.