Образ Чацкого в комедии Грибоедова "Горе от ума"

Гость: Гость:

Главная роль в комедии «Горе от ума» отведена Чацкому. Он предстает в произведении пылким борцом – правдолюбцем с миром «бессловесных». Простодушие, душевная искренность, честность, готовность к борьбе за общественное благо – вот составные его достоинства. Он выступает против невежества, лжи, «умения услужить», безнравственности, говоря о пороках открыто, что, безусловно, не понравилось очень многим. Таким образом, он постепенно приобретает дурную славу среди фамусовского общества. Общество «низких» людей боится его, ведь он им может навредить: лишить их раздольной, пустой жизни, которую они всегда вели. Для Чацкого же, «ум, алчущий познаний» - едва ли не высшая ценность. Он отвергает неумную, но хитрую жизнь Фамусова и его общества, готов кому угодно доказывать свою правоту, даже не заботясь о том, насколько он будет понят. Он, как и будущие декабристы, обличает «прошедшего житья подлейшие черты», почтение всего иноземного, презрение к родному языку и обычаям. Вернувшись обратно в Москву, полным надежд и мечтаний, он не только попадает в ту среду, которая не меняется и меняться не может, а и сталкивается со своей личной драмой. Всё еще надеющийся на ответные чувства любимой, он узнает, наконец, горькую правду. Софья признается, что «иные» ей милее Чацкого. Он тяжело переживает разочарование в любимой. То, во что он верил: в свой ум, в передовые идеи, в «службу делу, а не лицам», - не только не помогло завоевать сердце Софьи, но, и наоборот, оттолкнуло ее от него.Его мнение не совпадает с реальностью, его никто не слышит, что и вынуждает Чацкого бежать из дома Фамусова, из Москвы. Испытав, как кажется, поражение в столкновении с фамусовским обществом, Чацкий, в то же время, является победителем, его выступление породило раскол в общественной жизни.