14-5x больше или равно2
Алгебра
14-5x больше или равно2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-5х=>2 14-2=>5х 12=>5х 2,4=>х => это знак больше или равно
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