Небольшое сочтнение-рассуждение "кто мне ближе? Чатский или Молчалин?"

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Чацкий и Молчалин герои комедии Грибоедова “ Горе от ума. Они абсолютно разные и по характеру, и по мировоззрению, и по положению в обществе. Молчалин – типичный представитель фамусовской эпохи, олицетворение чинопочитания, лжи, лести, эгоизма, самоунижения в корыстных целях. Чацкий абсолютно противоположен Молчалину. Многие стороны души Грибоедова отразились в образе Чацкого. Он истинный и страстный патриот. “Не служит, то есть в том он пользы не находит, Но захотел бы, был бы деловой, Жаль, очень жаль, он малый с головой. И славно пишет, переводит”. Молчалин по натуре тихий и безликий. Главной задачей в жизни ставит сделать себе карьеру и получить высокий чин: А впрочем, он дойдёт до степеней известных, Ведь нынче любят бессловесных… Для Молчалина отсутствуют понятия чести и гордости: В мои лета не должно сметь, Своё суждение иметь. Единственным талантом, которым наделил его Грибоедов, является умеренность и аккуратность. Молчалин двуличен. Чацкий презирает и осуждает “век минувший”. Он уверен, что век нынешний оправдает его надежды и изменит, раскачает, расшевелит заснувшее общество. Чацкого можно рассматривать как человека декабристского склада: “Кто делу служит, а не лицам… ”,“Служить бы рад, прислуживаться тошно”. Характер героев произведения определяет их отношение к окружающим. Молчалин – паразит, старающийся всегда извлечь для себя как можно больше материальной выгоды из окружающих. Все его переживания сводятся к собственной карьере. Он обманывает Софью, уверяя в любви Лизу. Основное его чувство, пробуждённое к другим людям, это чувство зависти, которое выходит наружу под личиной лжи и лести. Чацкий одинок, у него нет друзей. Человек, которого он любит, относится к нему равнодушно. Общение Чацкого с людьми построено на спорах, конфликтах, беседах или монологах, обращенных не столько к собеседнику, сколько ко всему обществу. В комедии “Горе от ума” автор противопоставляет друг другу Чацкого и Молчалина, чтобы наиболее ярко раскрыть их характеры. Грибоедов, преподносит нам на обсуждение две науки жизни: века нынешнего и века минувшего, хотя сам поддерживает взгляды Чацкого.