Как выразить в радианной мере величину угла 18 градусов - 250 градусов - 360 градусов. 225 градусов

Математика
Как выразить в радианной мере величину угла 18 градусов - 250 градусов - 360 градусов. 225 градусов
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