Спишите подчеркните однородные члены. поставте где необходимо запятую. вспомните как пишется частица не с глаголами

Русский язык
Спишите подчеркните однородные члены. поставте где необходимо запятую. вспомните как пишется частица не с глаголами
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Автор: Гость
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Гость:
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