Помогите,пожалуйста.Нужно составить сочинение на тему добрые слова на русском яз??ке

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Переписывай крации )))) Язык – это целый мир. С доисторических времён человек живёт в обществе. Это вызвало необходимость уметь одному человеку как-то сообщить другому свои мысли, желания, чувства. Так из потребности общения возник язык. С раннего детства мы познаём мир, сначала только из любопытства, потом и по необходимости, чтобы найти своё место в нём. Одновременно с этим мы овладеваем языком. Он занимает важнейшее место в познании. Чтобы изучить какой-либо предмет или явление, нужно назвать, а потом охарактеризовать его словами. Неумение именовать предметы – это и незнание их. Любая проблема должна быть, прежде всего, сформулирована словами языка. Умение правильно выражать словами свою мысль – дело нелёгкое, но необходимое. Даже в обычном разговоре говорящий должен уметь так выразить мысль, чтобы слушающий понял её соответственно. Плохо выраженная мысль – это не только неумение говорить, но и неумение мыслить. Язык – часть культуры. Он занимает важнейшее место в человеческой деятельности, позволяя изучать науку и производство, нравы и обычаи, заниматься политикой и искусством. Русский язык – это язык на котором мы говорим с детства каждый день. И иногда бывает непонятно, зачем нам его изучать. И вообще — зачем быть грамотными и писать правильно? Знать русский язык – это значит не только уметь правильно говорить и писать на нем, но и знать его историю, происхождение. Русский язык очень сложный, но зато “великий и могучий”. По тому, как говорит человек, судят о том, насколько он образован. А ведь это не пустяк. Получить хорошую работу не так легко, а если ты еще и неграмотный, то это вообще нереально. Производит очень неприятное впечатление, когда человек неправильно говорит по-русски. Если человек свободно владеет языком, то это позволяет ему выразить любую мысль. Он может убедить в своей правоте любого оппонента. Когда тебя окружают образованные люди, хорошо говорящие по-русски, хочется быть достойным их внимания. Хочется участвовать в беседе, быть услышанным и понятым, а для этого надо владеть языком.