мальчики расставляют стулья к уроку английского языка сделать перевод
Английский язык
мальчики расставляют стулья к уроку английского языка сделать перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчики расставляют стулья к уроку английского языка. - Boys place chairs to an English lesson.
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