мальчики расставляют стулья к уроку английского языка сделать перевод

Английский язык
мальчики расставляют стулья к уроку английского языка сделать перевод
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Автор: Гость
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Гость:
Мальчики расставляют стулья к уроку английского языка. - Boys place chairs to an English lesson.
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