Ребята помогите!!! 3 класс . Как расселяются дубы? напиши слова за место пропусков. Осенью................ находит желуди и закапывает их ................. , чтобы сделать запас на зиму. Многие желуди остаются ....................

Окружающий мир
Ребята помогите!!! 3 класс . Как расселяются дубы? напиши слова за место пропусков. Осенью................ находит желуди и закапывает их ................. , чтобы сделать запас на зиму. Многие желуди остаются ................. и .................. . Помогите прошу!!!!!!!
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Гость:
Белка в почву в почве проростают
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