Причины победы Пруссии в франко-прусской войне
История
Причины победы Пруссии в франко-прусской войне
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Причины франко-прусской войныФранко-прусской войны хотели одинаково и канцлер Пруссии Бисмарк, и если не сам французский император Наполеон III, то во всяком случае люди, его окружавшее, на него влиявшие, прежде всего, его жена, императрица Евгения, которая говорила, что ей франко-прусская война нужна, что это – её война. Главной побудительной причиной для Бисмарка было желание довершить начатое австро-прусской войной 1866 года объединение Германии, которому препятствовал Наполеон III. Другими причинами, толкавшими Бисмарка к войне, были стремления предупредить возможность союза с Францией Австрии, не мирившейся с результатами войны 1866 г., и присоединить к объединенной Германии отторгнутые Францией от неё в XVI – XVIII вв. земли с немецким населением. История франко-германской границы – очень старая история, начинающаяся, по крайней мере, с разделения монархии Карла Великого в середине IX века, история, следовательно, тысячелетняя. Было время, когда восточные области Франции с чисто романским населением входили в состав средневековой Германии, но потом области с немецким населением стали присоединяться к Франции: в середине XVI в. Мец, в середине XVII столетия Эльзас, в конце этого века Страсбург, в середине XVIII столетия Лотарингия. Стремлением французских королей сделалось раздвинуть свое государство до Рейна, как «естественной границы» Франции. Во время Революция и войн Наполеона I Бонапарта это было достигнуто, но потом Франция лишилась приобретений конца XVIII и начала XIX в., сохранив, однако, Эльзас и Лотарингию. В 1840 г. между французами и немцами чуть было не вспыхнула война, которая предвосхитила бы франко-прусскую, и тогда была сочинена песня «Стража на Рейне», сделавшаяся потом национальным германским гимном.Наполеон III возобновил традицию французского движения к Рейну и не только строил планы, но даже вступал в переговоры относительно присоединения к Франции баварского Пфальца, гессенских владений на левом берегу Рейна и Люксембурга. Главною помехою в осуществлении планов Наполеона III была Пруссия, т. е. Бисмарк, манивший Наполеона III обещаниями, потом их не исполнявший и даже указывавший на то, сколь опасна французская политика для неприкосновенности Германии. Пруссия в глазах Наполеона III и лиц, его окружавших, зазналась. Путём победоносной франко-прусской войны ее нужно было проучить, наказать ее за интриги, еще раз покрыть славою французское оружие и тем самым еще больше укрепить во Франции империю и династию, только что упроченные плебисцитом 1870 года. Оба правительства, таким образом, имели важные причины желать начала войны. У них обоих были в руках и разные способы возбуждения франко-прусской национальной вражды в виде официозной и наемной печати, искусственно создававшихся патриотических манифестаций народных масс и т. п.
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